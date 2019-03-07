بالفيديو | الإعلان رسمياً عن تسجيل حالة إصابة بمرض الملاريا في طرابلس

ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بوقت متأخر من مساء الأربعاء تسجيل حالة إصابة بوباء الملاريا ببلدية أبوسليم في طرابلس عقد على إثرها اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأمر مؤكداً نقل الحالة لمستشفى الجلاء للأطفال ومباشرتها تلقي العلاج .

وحضر هذا الإجتماع وفقاً لإيجاز صحفي تلقته صحيفة المرصد ، كل من مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. بدر الدين بشير النجار وعميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي فيما أعرب النجار عن إنزعاجه لتسجيل هذه الإصابة وقلقه من إحتمال وجود بؤرة للمرض في البلدية .

الاجتماع الذي عقد بمقر المركز بالعاصمة طرابلس حضره أيضاً كل من نائب مدير عام المركز ومدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة ومدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام ومدير إدارة الخدمات الصحية بطرابلس ومشرفي الرصد والتقصي بمدينة طرابلس ومندوب عن إدارة الصيدلة والمستلزمات والمعدات الطبية ومدير مكتب الصحة ببلدية طرابلس المركز.

وكشف مدير المركز بأن هذا الإكتشاف جاء بعد أن أكد مختبر أبحاث الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة طفلة من سكان بلدية أبوسليم تبلغ من العمر 4 أشهر بمرض الملاريا ليس لها ولا لعائلتها أي تاريخ سفر لأي منطقة موبوءة.

وناقش الإجتماع عدة أمور ، أهمها تقصي سبب حدوث الإصابة أو العدوى والأماكن المحتملة التي قد تكون تمت فيها الإصابة وكذلك محاولة معرفة الأسباب البيئية التي ساهمت في رجوع المرض لليبيا, حيث أنه تم تسجيل حالات سابقة في أوباري وغدامس.

وتم الاتفاق أيضاً على ضرورة القيام بمسح بيئي عاجل للوقوف على الوضع البيئي في المنطقة خصوصا فيما يخص أماكن تكاثر البعوض وبمسح لنواقل الأمراض متكامل للبعوض بالتعاون مع الإصحاح البيئي بالبلدية.

وشدد المركز على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتشار المرض في بلدية أبوسليم والقيام بتقييم بيئي شامل للمنطقة التي تعاني من وجود مكب للنفايات ومحطة معالجة مجاري الصرف الصحي, وذلك منعاً لتفاقم وتدهور الوضع البيئي الذي من شأنه زيادة خطر عودة وانتشار العديد من الأمراض بما فيها الملاريا.

كما تطرق الإجتماع وبجدية للوضع الصحي بمراكز إيواء الهجرة غير الشرعية ببلدية ابوسليم وكذلك كل البلديات واتفق المجتمعون على مسح نواقل الأمراض للبعوض ( استعجالي ) لمعرفة مدى كثافة نوع البعوض الناقل بمنطقة ابوسليم وذلك بتشكيل فريق من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز وبالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي ببلدية أبوسليم.

وتم الإتفاق أيضاً على إجراء تقييم بيئي شامل للمناطق التالية بالبلدية وهي مشروع الهضبة الزراعي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومجرى وادي المجينين و بمسح طبي طارئ لمراكز إيواء الهجرة غير الشرعية لتقصي وجود حالات حاملة للمرض من الجنسيات المختلفة وكذلك ضمان عدم تسرب أي أمراض معدية أخرى.

وختم بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض مؤكداً الإتفاق على التخطيط للقيام بحملات مكافحة للبعوض وذلك وفقا لنتائج المسح لنواقل الأمراض .

والملاريا هو مرض طفيلي معدي بسبب كائن طفيلي يسمى متصورة (أو بلازموديوم)، ينتقل عن طريق بعوضة معينة تتغذى على الدم ويتسلل هذا الطفيلي داخل كريات الدم الحمراء في جسم الإنسان فيدمرها، ويترافق ذلك مع مجموعة من الأعراض أهمها الحمى، فقر الدم وتضخم الطحال.

وينتشر هذا المرض في بلدان العالم الثالث وينتقل إلى الأطفال عبر أكثر من طريقة أهمها البعوض الذي يكثر بعد هطول الأمطار وخاصة في المناطق التي لا يوجد فيها تصريف صحي لمياه الأمطار والمجاري. ويعد هذا المرض من الأمراض الفتاكة وقد أوصت منظمة الصحة العالمية المسافرين إلى المناطق الموبوءة باستعمال الدواء المناسب مباشرة بمجرد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة (أثناء السفر أو بعده) إلى 38 درجة مئوية أو عند ظهور أي أعراض للملاريا على الفور .

المرصد – متابعات

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