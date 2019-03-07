صبراتة تترقب انتخاب مجلسها الجديد

أكدت اللجنة الفرعية لإنتخاب المجلس البلدي صبراتة مواصلة استلام ملفات المرشحين لعضوية المجلس البلدي صبراتة، مشيرة أن عدد الملفات المستلمة حتي وصل إلى ملفان من فئة القوائم وملف واحد لفئة المرأة.

وأوضحت اللجنة أن نسبة تسجيل الناخبين في المدينة، وصلت إلى 20882 بنسبة 32.4 في المائة، وأنها لاحظت ارتفاعا في عدد المسجلين مند اليوم الخامس من الشهر الجاري.

وكان رئيس وأعضاء اللجنة قد قاموا بزيارة مراكز الاقتراع بالبلدية للوقوف على الإمكانيات المتاحة والاستعدادات لسير العملية الانتخابية.

وأعلنت مديرية أمن صبراتة أن العمل على تأمين الانتخابات يسير بشكل كبير، والوضع العام بالمدينة مستقرا وجاهزة لتأمين الانتخابات لضمان العملية الانتخابية بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية