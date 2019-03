التطورات السياسية وعقد الملتقى الوطني.. محاور لقاء سلامة بعدد من الناشطين المدنيين في طرابلس

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ⁧‫غسان سلامة، الأربعاء‬⁩ عدد من الناشطين المدنيين.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، تبادل الآراء حول التطورات السياسية.

كما استمع إلى هواجس وتطلعات ومطالب المجتمع المدني الطرابلسي، وتم التأكيد على ضرورة عقد ⁧‫الملتقى الوطني الجامع‬⁩ في أقرب فرصة ممكنة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.‬

