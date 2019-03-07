أفراموبولوس: سنستمر في مساعدة السلطات الليبية رغم تعقيد الوضع

أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المواطنة والهجرة ديمتريس أفراموبولوس، على تصميم الاتحاد الاستمرار في مساعدة السلطات الليبية لإدارة ملف الهجرة وضبط الحدود.

وكان المسؤول الأوروبي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء لعرض “إنجازات” الجهاز التنفيذي الأوروبي في مجال الهجرة خلال السنوات القليلة الماضية.

واعتبر أفراموبولوس أن المفوضية محقة تماماً في مساعدة السلطات الليبية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية وكل من يعمل ميدانياً لتحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا.

واستعرض المفوض بإسهاب ثمار تعاون الاتحاد مع ليبيا والمنظمات الدولية في مجال الهجرة، مؤكداً نجاح عملية إعادة 36 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم بأمان منذ 2017، وكذلك نقل 300 ألف آخرين لإعادة التوطين في مكان آخر.

.وحاول أفراموبولوس التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للتعاون بين مؤسسات الاتحاد وليبيا، قائلاً: “نتابع العمل مع السلطات الليبية لوضع إجراءات قانونية في مجال إدارة الهجرة”.

وتريد المفوضية، كما أكد أفرموبولوس، التوصل إلى مساعدة الليبيين على وضع قوانين وبنى تحتية تمكنهم من استقبال من يتم إنقاذهم في مياههم الإقليمية ووضع في مراكز استقبال تحترم حقوق الإنسان. وأردف: “هذا العمل يبدو شديد التعقيد بسبب حالة الفوضى في ليبيا”.

و تتعرض المفوضية لانتقادات شديدة بسبب تدريبها لعناصر ضمن خفر السواحل الليبي تحوم حولهم شكوك بـ”ارتكاب مخالفات لحقوق الإنسان والتعاون مع المهربين”، وهو ما تنفيه السلطات الليبية.

وتعتبر المفوضية أن المساعدات التي قدمتها للسلطات الليبية قد ساهمت في خفض تدفقات الهجرة نحو ليبيا.

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