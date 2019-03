اجتمع مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه العادي الثالث للعام 2019 أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور السادة أعضاء المجلس الرئاسي، عبد السلام كاجمان، أحمد معيتيق، فتحي المجبري، أحمد حمزة، والسادة الوزراء، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

حيث أطلع السراج الحاضرين على آخر المستجدات والتطورات السياسية على الصعيد المحلي.

كما عكف المجلس إثر ذلك على مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن العديد من المذكرات المحالة من قِبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

هذا وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم وعضوية وزارات كل من المالية والعمل والدفاع والخارجية بشأن دراسة المقترح المقدم من وزارة الدفاع المتعلق باللائحة الجديدة للدراسة في الداخل والخارج.

وشكل المجلس لجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وعضوية وكلاء وزارات المالية والدفاع والتخطيط المواصلات والمستشار المالي لرئيس المجلس بشأن دراسة المقترح المقدم من وزير المواصلات المتضمن النسخة المعدلة من الميزانية التقديرية لخطة تطوير خدمات الملاحة الجوية.

من جهة أخرى أحال المجلس تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير المواصلات رقم 20 لسنة 2018 بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال مشروعات الطرق والجسور للجنة برئاسة وكيل وزارة المواصلات وعضوية وكلاء وزارات التخطيط والأقتصاد ومندوب عن النائب أحمد معيتيق والمستشار المالي لرئيس المجلس لدراسة تقرير اللجنة واقتراح مايلزم.

وكلف المجلس، النائب عبد السلام كاجمان بمتابعة اللجنة المشكلة من وزارة المالية المكلفة بمراجعة الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.

وفي سياق متصل أحال المجلس مشروع تعديل الهيكل التنظمي لجهاز تنفيذ الطرق السريع على لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات وعضوية وكلاء وزارات المالية والخارجية والمواصلات والزراعة لدراسة المقترح، كما تدارس المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية المحال من قبل وزير العدل، وقرر بشأنه تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون.

The post المجلس الرئاسي يجتمع للمرة الثالثة في 2019 ويُناقش التطورات السياسية في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا