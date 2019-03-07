مؤسسة النفط تعلن تدفق الوقود إلى الجنوب بـ«شكل يومي»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تدفق الوقود إلى مناطق الجنوب بـ«شكل يومي»؛ لتخفيف وطأة معاناة المواطن.

وأشارت المؤسسة إلى أن «شركة البريقة سيَّرت قافلة وهي محملة بنح 1.296 مليون لتر من بنزين السيارات ونحو 183 ألف لتر من وقود الديزل».

من جانبها لفتت شركة البريقة إلى نشرها جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بشكل يومي.

كما ناشدت شركة البريقة «كافة المواطنين في مختلف المناطق، خصوصًا الجنوب الإبلاغ عن أية مخالفات ترصَد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع فيسبوك أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة».

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