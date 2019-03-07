وفد الوسطة والواحات ينطلق من اجدابيا لحضور حفل المرأة بدرنة

انطلق بعد ظهر يوم أمس الأربعاء، من إمام المركز الثقافي بمدينة اجدابيا، الوفد الممثل للمرأة بمنطقتي الوسطة والواحات، وذلك لحضور حفل إحياء مناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق يوم غداّ الخميس 7 مارس والمزمع انعقادة هذا العام في مدينة درنة، تحث شعار “تكافل وكرامة”.

رئيس الوفد ومنسق عام جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة الذهنية والاحتياجات الخاصة – نصرى رافع الجارد – أوضحت في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الاخبارية”، إن الوفد يتكون من عدد 35 فرد من النساء يمثلن الجمعيات المهتمة بنشاط المرأة بمناطق ومدن منطقتي الوسطة والواحات (سرت ، بن جواد ، الوادي الحمر ، رأس لانوف ، السدرة ،هراوة ، اجدابيا ، جالو ، إوجلة ، إجخرة).

أضافت – الجارد – إن الوفد قد تلقى دعوة من قبل رئيس الهيئة العامة للمرأة والطفل بالحكومة المؤقتة، دكتور – زهاء عبد الله سليمان – لحضور فعاليات الحفل، وأن نقطة تجمع وانطلاق الوفد تكون من مدينة اجدابيا إلى أن يصل لمدينة البيضاء، حيث يقيم الليلة هناك، وفي الصباح يكمل المسير إلى مدينة درنة حيث يقام الحفل.

يذكر ان حفل إحياء اليوم العالمي للمرأة، المقام بمدينة درنة لهذه العام، سوف يشهد حضور موسع للوفود القادمة من مختلف المناطق والمدن الليبية، وسيكون برعاية واشراف الهيئة العامة للمرأة والطفل بالحكومة الليبية الموقتة، بالتعاون مع فرع جامعة عمر المختار – درنة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.