مجلس حكماء وشورى الكفرة يؤكد دعمه لآمر منطقتهم العسكرية اللواء الأبعج

ثمّن مجلس الحكماء والشورى بالكفرة الخطوات التي اتخذها آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء بالقاسم الأبعج من أجل إرساء دعائم الأمن في هذه المنطقة والمتمثلة في مكافحة الإرهاب وتنظيم الحركة التجارية مع دول الجوار وفتح الطرق المغلقة منذ سنوات.

المجلس أكد في بيان له وقوفه ودعمه لكل ما تخذه اللواء الأبعج من إجراءات كانت لها نتائج إيجابية على الوضع المعيشي والإنساني بهذه المنطقة.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد كلفت اللواء الأبعج ليكون آمراً لمنطقة الكفرة العسكرية، ومن بين المهام التي أعطيت له تأمين مدينة الكفرة ومحيطها ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجماعات الإرهابية التي كانت تتخذ من مناطق جنوب الكفرة منطلقاً لعملياتها الإرهابية .

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