البعثة الأممية توثق مقتل وإصابة 21 شخصًا جراء أعمال عنف في ليبيىا خلال شهر يناير

وثقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، سقوط 21 شخصًا من المدنيين في أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة من ليبيا خلال شهر يناير الماضي،

وأوضحت البعثة في تقرير نشرته عبر موقعها على الإنترنت، أمس الأربعاء، أن من بين الضحايا المدنيين 8 حالات وفاة، و13 حالة إصابة بجروح، وبينت أنه من بين الضحايا ستة رجال وامرأتان لقوا مصرعهم، فيما أُصيب تسعة رجال وثلاث نساء وطفل واحد بجروح.

ولفت التقرير إلى أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين نجمت عن عمليات القصف، التي أدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة، تليها عمليات إطلاق نار أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، ثم مخلفات الحرب غير المنفجرة، التي أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

كما وثقت البعثة في مدينة طرابلس مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة بجروح، وفي بنغازي مقتل شخص واحد وإصابة شخصين، ومنطقة فزان مقتل شخص واحد، وسبها إصابة ثلاثة مدنيين بجروح، والخُمس إصابة مدني واحد بجروح.

وأفادت بأن الاقتتال في طرابلس خلال الفترة المشمولة بالتقرير أسفر عن مقتل 11 مقاتلاً وإصابة 62 آخرين، مشيرة إلى أنه لم يتسنَّ التأكد من الصفة المدنية لحالة وفاة أخرى.

وأكد التقرير إصابة أربع حالات أخرى جراء انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني وتجاوزات أو خروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في منطقة فزان ومدينتي بنغازي وسبها.

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