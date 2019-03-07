مصير عملية صوفيا بعد انتهاء تفويضها بيد إيطاليا

عد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة، “ديمتريس أفراموبولوس”، أن اتخاذ القرار حول مصير عملية صوفيا البحرية التي ينتهي تفويضها نهاية مارس الجاري، يعود إلى السلطات الإيطالية التي تديرها.

وقال “أفراموبولوس” في مؤتمر صحفي الأربعاء؛ إن المفوضية الأوروبية نجحت في إعادة 36 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم بأمان منذ عام 2017؛ إلى جانب إعادة توطين 300 ألف آخرين في دول متفرقة.

كما أشار “أفراموبولوس” إلى أن المفوضية تحاول مساعدة الليبيين على وضع قوانين وبنى تحتية تمكنهم من استقبال من يجري إنقاذهم في المياه الإقليمية الليبية ووضعهم في مراكز استقبال تحترم حقوق الإنسان، وفق قوله.

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