صنع الله والسفير الإيطالي يناقشان تعزيز التعاون في قطاع النفط

العنوان_طرابلس

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً مع السفير الإيطالي لدى ليبيا،” جوزيبي جرمالدي” وذلك بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك والفرص التجارية الجديدة في قطاع النفط و تعزيز الاستثمار في ليبيا، و الترتيبات الجارية للتعاون بين الشركات الإيطالية والشركات الليبية في المستقبل.

وتناول الاجتماع مناقشة التوقعات الإيجابية للإنتاج في ليبيا وأهمية الحفاظ على حيادية المؤسسة و توفير بيئة عمل آمنة والوضع الأمني في حقل الشرارة النفطي بعد إخراج المجموعة المسلحة التي كانت وراء إغلاقه، مما سهل الطريق لعودة عاملي المؤسسة لعملهم بأمان، واستئناف عمليات الإنتاج تدريجياً.

وأكد “صنع الله” خلال الاجتماع على تركيز المؤسسة على رفع مستويات الإنتاج بما يعود بالنفع على الشعب الليبي، موضحاً أن رغبة المؤسسة في التعاون مع الشركاء الذين من شأنهم أن يساهموا في جلب الاستثمارات وتوفير أفضل الحلول التقنية لمشاريع المؤسسة، مما سيساعدها على زيادة الإنتاج، وبالتالي تطوير قطاع النفط.

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