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العقيد الدينالي خلفاً للعميد عثمان في مديرية أمن أوجلة – أجخرة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أقيمت بديوان مديرية أمن أوجلة – أجخرة، مراسم تسليم واستلام المديرية، بين مدير الأمن السابق، العميد – عثمان عبدالسلام – والمدير المكلف خلفاً له العقيد – محمد الدينالي – وفقاً للقرار رقم ( 144) لسنة 2019، الصادر عن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار – ابراهيم بوشناف.
منسق مكتب وحدة الإعلام بالمديرية – محمد سالم الرضاع – قال في تصريح خص به ” بوابة افريقيا الاخبارية “، ان مراسم التسليم والاستلام تمت بحضور وإشراف اللجنة المكلفة من قبل وزارة الداخلية وبرئاسة، العميد -عبدالسلام عبدالحفيظ –  بمهام جرد اصول المديرية من مباني خاصة بالاقسام والإدارات بالإضافة إلى جرد القوة العمومية من آليات وأسلحة وذخائر كانت في عهدة مدير الأمن السابق.
وأضاف – الرضاع – ان منتسبي مديرية أمن أوجلة إجخرة، قاموا بتقديم شهادة شكر و تقدير لمدير الأمن السابق، عميد -عثمان عبدالسلام – على المجهودات التي بذلها طوال فترة عمله بالمديرية.
يذكر ان العميد – عثمان عبدالسلام – يشغل حالياً مهام منصب مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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