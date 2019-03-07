العقيد الدينالي خلفاً للعميد عثمان في مديرية أمن أوجلة – أجخرة

أقيمت بديوان مديرية أمن أوجلة – أجخرة، مراسم تسليم واستلام المديرية، بين مدير الأمن السابق، العميد – عثمان عبدالسلام – والمدير المكلف خلفاً له العقيد – محمد الدينالي – وفقاً للقرار رقم ( 144) لسنة 2019، الصادر عن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار – ابراهيم بوشناف.

منسق مكتب وحدة الإعلام بالمديرية – محمد سالم الرضاع – قال في تصريح خص به ” بوابة افريقيا الاخبارية “، ان مراسم التسليم والاستلام تمت بحضور وإشراف اللجنة المكلفة من قبل وزارة الداخلية وبرئاسة، العميد -عبدالسلام عبدالحفيظ – بمهام جرد اصول المديرية من مباني خاصة بالاقسام والإدارات بالإضافة إلى جرد القوة العمومية من آليات وأسلحة وذخائر كانت في عهدة مدير الأمن السابق.

وأضاف – الرضاع – ان منتسبي مديرية أمن أوجلة إجخرة، قاموا بتقديم شهادة شكر و تقدير لمدير الأمن السابق، عميد -عثمان عبدالسلام – على المجهودات التي بذلها طوال فترة عمله بالمديرية.

يذكر ان العميد – عثمان عبدالسلام – يشغل حالياً مهام منصب مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.