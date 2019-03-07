الجمالي يرحب بلقاء المشير حفتر والسراج في أبوظبي

رحب مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي، باللقاء الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في أبوظبي.

وقال الجمالي في تصريح أمس لقناتنا إن هذا اللقاء شكل أملا جديدا لكل الليبيين بحل الأزمة وعودة الأمور في ليبيا إلى وضعها الطبيعي، داعياً إلى إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية هذا العام.

وثمن الجمالي العملية العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة لتطهير الجنوب من المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية؛ مشيرا إلى أن تلك العمليات أعادت الفرحة والحياة لسكان الجنوب بعد أن كان تحت سيطرة المليشيات والعصابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا