شمام يكتب “المسير” حفتر ، خطأ أم يقصدها ؟

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

وصف مسؤول ملف الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي سابقًا “محمود شمام” المشير خليفة حفتر بــ “المسير” .

جاء ذلك في تدوينة نشرها على حسابه الخاص في “تويتر” يوم أمس الأول، والتي أوضح خلالها أن رئيس المجلس الرئاسي، ألقى كلمة وطنية متّزنة، وقدم فيها فهمه لطبيعة المرحلة ومخرجات أبوظبي، حسب وصفه .

ووصف شمام – خلال التدوينة – ، حفتر بــ”المسير”، مطالبًا إياه بطرح رؤيته لطبيعة المرحلة وكيف يقرأ مخرجات اللقاء .

ولاقت هذه التدوينة الكثير من التعليقات، ما بين مؤيد ومعارض لكلمة “المسير”، ولم يفصح الإعلامي شمام، رغم مرور يومين عن ما إذا كانت هذه الكلمة مقصودة أم هي خطأ مطبعي .

والمتعارف عليه خاصة عند السياسيين أن خليفة حفتر، لم يرد يومًا على كل ما يقال عنه، ولم يعلق يومًا على الاجتماعات التي كان يعقدها سوء داخل البلاد أو خارجها .

وفي أكثر من مرة، وخلال عقده للمؤتمر الأسبوعي له، أوضح المتحدث باسم الجيش اللواء “أحمد المسماري” أن القوات المسلحة بعيدة كل البعد، عن السياسة ومايجري من مناورات خلالها .

وعندما يسأل الصحفيين عن بعض الاجتماعات التي يعقدها المشير حفتر، يكتفي المسماري بالرد كم ذُكر في صفحات الجيش الرسمية فقط .

وكان رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” قد كشف أمس الأول، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده المشير خليفة حفتر في أبوظبي.

وأشار السراج إلى أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على وضع (3) شروط أساسية، لحل الأزمة الليبية .

وأشار “السراج” إلى أنه اتفق مع حفتر على ضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل نهاية العام الجاري، مع ضرورة توفير المناخ الملائم لها.

وتابع أن من بين الأشياء التي خرج بها اللقاء، هو ضرورة توحيد مؤسسات الدولة في ليبيا، وتقصير مدة الفترة الانتقالية بالبلاد.

وقال “السراج” إن السلام هو الخيار الوحيد أمام الليبيين خاصة بعدما تسببت الحرب الدائرة منذ سنوات في تدمير البنية التحتية للبلاد، لافتا إلى وجود قلة من الأشخاص الذين يرغبون في استمرار حالة الفوضى.

وشدد السراج على أن استمرار الصراع بين الليبيين، سيعني استمرار إدخال السلاح بصورة غير شرعية واستمرار الحرب، والتي سيكون الوطن الخاسر الأكبر فيها.

من جهته، علق المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة “أشرف الشح” على لقاء “السراج” بعمداء البلديات في ليبيا ووضعهم في صورة ما حدث في لقاء أبوظبي بقوله: “السراج سكت دهراً ونطق كذباً، السراج يراوغ ولم يصرح بما اتفق عليه مع حفتر، مستقبل دولتكم المدنية في خطر”.

وفي تغريدة أخرى أطلقها “الشح” على حسابه الرسمي في تويتر، أكد أن الهدف مما يصرح به السراج، هو تجاوز الاعتراض على تفاهماته تحت الطاولة مع حفتر؛ لضمان موقع له في دولة يحكمها العسكر، حسب قوله.

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