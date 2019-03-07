مساع لتوطين علاج الأوعية الدموية في بنغازي

زار طاقم طبي فرنسي مختص بالأوعية الدموية مركز بنغازي الطبي في إطار مساعي المركز لتوطين العلاج.

وأشار بيان للمكتب الإعلامي للمركز إلى ترؤس الطاقم الطبي استشاري جراحة الأوعية الدموية “غروم كوم” يرافقه أطباء وممرضون مختصون بالأوعية الدموية.

ونقل البيان عن اختصاصي الأوعية الدموية في مركز بنغازي الطبي جمال الفيتوري تأكيده أن الزيارة ليست الأولى من نوعها بل هي استمرار للتعاون الذي تم الاتفاق عليه منذ فترة بين إدارة المركز والجانب الفرنسي بعد استحداث لجنة للعلاج داخل المركز عوضا عن ذهاب المرضى للعلاج خارج البلاد.

وأضاف الفيتوري أن الطاقم الفرنسي سيتابع عددا من الحالات الموجودة ويجهزها لإجراء العمليات الجراحية خلال الزيارة أو الزيارة المقبلة بهدف توفير المعدات المطلوبة لذلك والعمل على إيصالها إلى المركز.

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