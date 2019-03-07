المؤسسة الوطنية للنفط وشركاؤها يخصصون 20 مليون دولار لدعم التنمية ببلديات جنوب وغرب ليبيا

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة تضم عددا من الشركاء الدوليين ضمن ائتلاف ريبسول، اتفاقية بقيمة عشرين 20 مليون دولار، لدعم سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة، لفائدة القاطنين في المناطق المجاورة للمواقع التي تشرف على إدارتها شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب المؤسسة فسيساهم هذا التمويل في دعم عدة مشاريع في بلديات أوباري وبنت بية والغريفة وسبها والزنتان وجادو والرياينة ويفرن والرجبان والزاوية الغربية، وذلك على مدى العامين القادمين، وهو ما يؤكد التزام كلا الطرفين بالرفع من المستويات المعيشية، ودعم كل المناطق والمجتمعات المجاورة لعمليات قطاع النفط والغاز.

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