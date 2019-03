المتوسط:

كشف مصدر عسكري في مدينة بنغازي، اليوم الخميس، أن قوات الجيش تقوم بتجهيز قوة عسكرية كبيرة للقيام بمهمة جديدة بعد الانتهاء من تطهير الجنوب الليبي بالكامل.

وقال المصدر العسكريK إن “قوات الجيش تجهز قوة من اللواء 106 مجحفل قوامها 500 عربة عسكرية ثقيلة وخفيفة من مدينة بنغازي للاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها”.

