كشف خفايا جريمة قتل بشعة في بنغازي

تمكن قسم البحث الجنائي بنغازي من كشف خفايا جريمة قتل حدثت بسبب مشاجرة بين مواطنين اثنين.

وأشار بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي إلى وقوع المشاجرة بين المدعوين “ع ج س” و”خ ع” بمنطقة 602 حيث أقدم الأول على طعن الثاني بسكين ليفارق الحياة على الفور.

وأضاف البيان أنه تم جمع المعلومات ومعرفة مكان الجاني ليصار إلى إحضاره إلى قسم البحث الجنائي بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وحبوب هلوسة من نوع “ترامادول” فضلا عن أداة الجريمة، مشيرا إلى إحالته الى الجهات المختصة.

يشار إلى أن أجهزة الأمن في مدينة بنغازي تعمل على قدم وساق لضبط الأوضاع الأمنية في المدينة بعد أن تم تحريرها من القوى الإرهابية.

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