تمكنت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط مهرب يمتهن تهريب الأقراص المخدرة من الجنوب إلى مدينة بنغازي.

وأوضح رئيس الوحدة أشرف الفايدي، أن الوحدة تمكنت من ضبط سيارة المهرب وعلى متنها عدد من الأقراص المخدرة نوع (ترامادول + فراولة) تقدر كميتها بنحو 15 ألف قرص مهلوس، وكانت في طريقها للمدينة، مشيرا إلى أنه تمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة.

