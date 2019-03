الاتحاد الأوروبي يُجدد تصميمه على دعم السلطات الليبية في إدارة ملف الهجرة

أعلن المفوض الأوروبي المكلف شؤون المواطنة والهجرة ديمتريس أفراموبولوس، على تصميم الاتحاد الاستمرار في مساعدة السلطات الليبية لإدارة ملف الهجرة وضبط الحدود.

حيث اعتبر أفراموبولوس أن المفوضية محقة تماماً في مساعدة السلطات الليبية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية وكل من يعمل ميدانياً لتحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا.

كما حاول أفراموبولوس التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للتعاون بين مؤسسات الاتحاد وليبيا، قائلاً:

“نتابع العمل مع السلطات الليبية لوضع إجراءات قانونية في مجال إدارة الهجرة”.

هذا وتريد المفوضية كما أكد أفرموبولوس التوصل إلى مساعدة الليبيين على وضع قوانين وبنى تحتية تمكنهم من استقبال من يتم إنقاذهم في مياههم الإقليمية ووضع في مراكز استقبال تحترم حقوق الانسان.

