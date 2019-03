تحت رعاية السراج.. تخريج الدفعة الأولى من القوات الخاصة بمعسكر تدريب العزيزية

أُقيم الأربعاء حفل تخرج الدفعة الأولى من القوات الخاصة التابعة لمركز التدريب بمعسكر العزيزية “اللواء الرابع سابقا”. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن حفل التخريج يأتي تحت رعاية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج. وشهد حفل تخرج دفعة القوات الخاصة، آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وبحضور مدير أمن الجفارة العميد عبد الناصر الطيف، وآمر مركز التدريب وعدد من ضباط الجيش الليبي وعميد بلدية العزيزية. وبدأ الاحتفال باستعراض عسكري للخريجين، كما ألقيت عدد من الكلمات، من بينها كلمة مدير الأمن الذي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير إلى آمر المنطقة العسكرية الغربية وإلى جميع الضباط التابعين له على مجهوداتهم والتي ساهمت في تخليص وتحرير المنطقة من الجريمة والمجرمين، وفق قوله.

وأكد العميد الطيف أن المديرية على تعاون مع الجميع من أجل ترسيخ الاستقرار الأمني وبناء مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية والعسكرية.

