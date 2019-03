المتوسط:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موقف روسيا والإمارات متطابق بشأن الوضع في ليبيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بأبوظبي، إن الإمارات تقوم بدور إيجابي على طريق الجهود المشتركة، لتحسين الظروف الرامية، وتوفير الفرص لحل الأزمة الليبية بيد الليبيين أنفسهم.

