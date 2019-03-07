السايح يبحث مع سلامة الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي

التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، المبعوثَ الاممي الى ليبيا غسَّان سلامة، وذلك في مقر المفوضية الجديد بمدينة طرابلس.

وبحسب المفوضية فقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة مدى جاهزية المفوضية، وما اتخذته من استعداداتٍ لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المُزمع تنفيذها خلال هذا العام.

من جهته أكد السايح أن المفوضية هي وحدها من يُقرّر مدى ملائمة البيئة الانتخابية لتنفيذ أية استحقاقات انتخابية يطالب بها الليبيون بعيداً عن المواقف السياسية الغامضة أو الرافضة أو المؤيدة، لتنفيذ تلك الاستحقاقات ، مؤكدا التزام المفوضية بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين كافة الأطراف السياسية، مشيرا الى أن هذا الالتزام لايعني عدم انحياز المفوضية لإرادة الشعب الليبي الذي اختار الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات حُرَّة ونزيهة حسب قوله.

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