لأسباب صحية.. عدل المؤقتة تُصدر قرارًا بالإفراج عن السنوسي

أصدر وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة محمود الفيتوري، الخميس القرار رقم 16 لسنة 2019 بشأن الإفراج عن عبدالله السنوسي آخر رئيس لجهاز المخابرات في النظام السابق.

وأوضح نص القرار أن الإفراج عن النزيل عبدالله السنوسي الموجود بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بمنطقة الهضبة في طرابلس، جاء لأسباب صحية.

ونصت المادة الثالثة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

يُذكر أن وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة أصدرت الأربعاء قرار يقضي بالإفراج عن آخر رئيس للوزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي.

