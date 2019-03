وزير «محلي الوفاق» يبحث مع ممثل البنك الدولي في ليبيا التعاون المشترك

المتوسط:

التقى اليوم الخميس الموافق 7/3/2019 وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد عبد الله الطاهر بممثل مجموعة البنك الدولي في ليبيا مايكل شايفير، وذلك بحضور عبد المجيد أبو غرارة مستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعلي حمزة مدير مكتب التعاون الدولي والفني المكلف ومحي الدين عريبي مسؤول ملف البنك الدولى بمكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة وذلك في زيارة هي الأولي لـ مايكل منذ استلام الوزير لمهامه بالوزارة.

تم خلال هذا اللقاء التأكيد على الدعم والتعاون مع البرامج التي تطلقها مجموعة البنك الدولي على المستوى الدولي ودعم المؤسسات المركزية والمحلية المعنية لنقل الاختصاصات والاستفادة من خبرات المجموعة فيما يتعلق بتقديم الدعم والمشورة.

