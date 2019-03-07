النويري يبحث مع السفير الإيطالي سبل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

ليبيا – بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اليوم الأربعاء مع سفير جمهورية ايطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني غاريمالدي بالعاصمة طرابلس سبل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب الإجتماع الأخير الذي احتضنته دولة الإمارات العربية المتحدة بين رئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة.

وبدوره، أكد النويري وجوزيبي على ان يكون الحل منبثقاً من القاعدة الدستورية والمؤسسات الشرعية وبما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري.

كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية المشتركة بين ليبيا ودولة ايطاليا والاتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين وسبل توطيد هذه العلاقات وتطلع ليبيا إلى دور أكبر من جمهورية ايطاليا لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا.

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