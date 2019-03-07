المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا ويؤكد أن الوضع تحت السيطرة

نفى مدير إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، رمضان محمد عصمان، أن يكون الإعلان عن تسجيل إصابة حالة بمرض الملاريا، بمثابة تفشي لأي وباء كما أشاعت بعض الجهات الأخرى.

وأكد عصمان أن الوضع بشكل عام تحت السيطرة، وأن جميع المؤشرات تفيد بأن هذه الإصابة هي مجرد إنذار لوزارة الصحة، بشأن احتمالية عودة الملاريا بعد أن تم القضاء عليها خلال فترة السبعينيات.

وأضاف مدير إدارة الرصد والتقصي أن ليبيا لن تكون دولة موبوءة، ولا يوجد أي توقعات بتسجيل عدد كبير من الإصابات، خصوصًا أن هذا الموسم لا يعد مناسبًا لتكاثر البعوض.

وأوضح عصمان أن وزارة الصحة رفعت درجة التأهب والاستعداد للمرض، فضلًا عن اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره؛ داعيًا المواطنين إلى عدم الهلع، خصوصًا أن الظروف البيئية داخل مدينة طرابلس تمنع أي تفشي للمرض داخل المدينة” .

وحث مدير الرصد والتقصي الجهات ذات العلاقة في الدولة، على التدخل من أجل مكافحة الحشرات والاهتمام بالبيئة، مؤكدًا على أن الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل، هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.

وكانت بلدية بوسليم قد أكدت إصابة طفلة عمرها أربعة أشهر، بعد اجتماع عقد بين رئيس بلدية بوسليم، عبد الرحمن الحامدي، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الامراض، بدر الدين النجار.

وقالت البلدية في بيان لها إنها قد حذرت من سابقا من احتمال تفشي وباء الملاريا، في العديد من التقارير المقدمة من مكتب الإصحاح البيئي، مضيفة أن هذا التحذير قد جاء في مؤتمر صحفي للبلدية، بخصوص الوضع البيئي السيء واكتمال المثلث الوبائي داخل نطاق البلدية.

وأرجعت البلدية سبب انتشار الوباء إلى تدهور حالة أنابيب الصرف الصحي بمجرى وادي المجينين، وعدم صيانة محطة التنقية، إضافة إلى مشروع الهضبة الزراعي، وتراكم النفايات غير المستوفية للشروط الصحية.

وشددت بلدية بوسليم على رفع الحالة القصوى في كافة المرافق الصحية، للتعامل مع حالات الاشتباه بهذا المرض، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوباء.

وطالبت البلدية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، توفير الأمصال والعقاقير الصحية بوباء الملاريا، داخل المرافق الصحية.

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