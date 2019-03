آخر المستجدات على الساحة السياسية محور اجتماع النواب بأعضاء الرئاسي

المتوسط:

عقد النواب بالمجلس الرئاسي، عبد السلام كاجمان وفتحي المجبري وأحمد معيتيق، بديوان رئاسة الوزراء صباح اليوم الخميس، اجتماعاً تناول خلاله التطورات التي تشهدها الساحة السياسية الليبية والجهود المبذولة لإصلاح آلية عمل المجلس الرئاسي والالتزام بما نص عليه الاتفاق السياسي بما يسهم في تحسين أداء المجلس وحكومة الوفاق الوطني لكي تستجيب لتحديات المرحلة.

وحدد النواب جملة من الخيارات والخطوات الواجب اتخاذها في سبيل تحقيق ذلك.

