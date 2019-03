المتوسط:

صادق وزير الحكم المحلي الدكتور، ميلاد الطاهر، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، على اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للمعلومات.

وتنص الاتفاقية، التي وقعها كل من وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية الدكتور “عبدالباري شنبار”، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات الدكتور، عبدالرؤوف البيباص، على تطوير كفاءة تقديم الخدمات وتفعيل انسياب البيانات بين الوزارة والهيئة، وفق أفضل الممارسات المتبعة تقنيا.

كما تنص الاتفاقية، على التكامل بين الطرفين في توجهاتهما نحو تأسيس نظام العمل البلدي الإلكتروني.

وتسري أحكام هذه الاتفاقية، على الجهات التابعة لوزارة الحكم المحلي، وهي ديوان الوزارة، والمجالس البلدية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز المدن التاريخية، وشركة الخدمات العامة .

The post وزير «محلي الوفاق» يصادق على اتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة و«العامة للمعلومات» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية