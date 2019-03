المتوسط:

اجتمع وزير العدل لحكومة الوفاق الوطني، محمد عبد الواحد عبد الحميد، يوم الخميس 7 مارس 2019، بمكتبه مع لجنة محرري عقود دائرة محكمة استئناف طرابلس.

وحضر الاجتماع التقابلي، رئيس قسم التفتيش على محرري العقود بإدارة التفتيش القضائي، ومستشار وزير العدل، ورئيس إدارة القانون رئيس لجنة محرري العقود، ورئيس مجلس إدارة نقابة محرري العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس .

وناقش الحضور المقترحات والحلول العاجلة للحد من ظاهرة انتحال صفة محرري العقود، إضافة إلى تقليد الأختام والعديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بمهنة توثيق وتحرير العقود.

The post اجتماع وزير «عدل الوفاق» مع لجنة محرري العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية