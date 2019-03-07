جامعة عمر المختار بالبيضاء تستضيف مؤتمراً دولياً حول تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية

العنوان_البيضاء

أعلن مركز المختار للبحوث والاستشارات والتدريب بالتعاون مع كلية اللغات بجامعة عمر المختار عن قبول ملخصات الأوراق العلمية التي ستقدم بالمؤتمر الدولي الأول بعنوان “واقع تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في بلدان دائرة التوسع: آفاق وتحديات وسبل معالجة وخبرات وطموحات.

هذا وسيستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل 2019 وفقا لبيان صدر عن الدكتور يوسف زاغواني عمر، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمريقول فيه إنها فرصة عظيمة للباحثين والتربويين لتقديم أوراقهم في تجمع أكاديمي دولي ، تتمثل الإستفادة منه في نشر أوراقهم العلمية في كتاب خاص بالمؤتمر، والحصول على ترقيات، وكذلك الاستفادة من حلقات نقاش أكاديمية، والتمتع بطقس جميل ومشاهدة المعالم السياحية في واحدة من أجمل المدن القديمة في ليبيا وشمال أفريقيا، وهي البيضاء.

ويقام هذا المؤتمر برعاية جامعة عمر المختار ضمن حدث أكاديمي مفتوح لمدة أسبوع. ويشمل الحدث، بالإضافة إلى المؤتمر، معرضا دوليا للكتاب ، ومعرضا للزهور ، وورش عمل ومعارض أكاديمية ، بالإضافة إلى أنشطة أخرى. الموعد النهائي لقبول ملخصات الأوراق العلمية هو 10 أبريل 2019 وللأوراق كاملة 10 مايو 2019 ليتم نشرها بالكتاب.

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