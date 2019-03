انتشار دوريات مشتركة في منطقة العسة لمكافحة عمليات التهريب عبر الحدود

المتوسط:

قامت مديرية أمن رقدالين بالتعاون مع مديرية أمن الجميل, ومديرية أمن زلطن, بتكليف دوريات مشتركة في منطقة العسة لتعزيز الحالة الأمنية ومكافحة عمليات التهريب عبر الحدود, ومكافحة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً لأمن الدولة واستنزافاً لمواردها الاقتصادية، وذلك في إطار التعاون الأمني بشأن ضبط الأمن على الحدود الليبية التونسية والتأمين الكامل للشريط الحدودي ومكافحة عمليات التهريب.

وتثمن وزارة الداخلية، المجهودات التي تبذلها مديريات الأمن بالمناطق لحفظ الأمن ومكافحة عمليات التهريب التي تستنزف موارد الدولة الاقتصادية, فمزيد من الجهد والعطاء خدمةً للوطن والمواطن.

