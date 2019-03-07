ترامب يرفض الإبلاغ عن ضحايا مدنيين نتيجة ضربات جوية أمريكية

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالإبلاغ عن المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية الأمريكية في دول عدة من بينها ليبيا.

وقال، موقع CNN الأمريكي، إن ترامب أصدر أمر تنفيذيا، الأربعاء، مؤكداً فيه أنه لن يطلب فيه من مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الكشف علناً عن عدد المدنيين الذين قتلوا في غارات جوية ضد أهداف وصفها بالإرهابية.

وكان مطلوباً من وزير الدفاع الأمريكي قانونا تقديم تقرير عن نتائج العمليات التي تشنها القيادة الجوية الأمريكية من ضربات ضد تنظيمات إرهابية، في بلدان مثل العراق وسوريا وأفغانستان والصومال وليبيا.

يذكر أن قانون تفويض الدفاع الوطني، يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية تقديم تقرير حول الخسائر في صفوف المدنيين؛ بسبب العمليات العسكرية الأمريكية في العالم.

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