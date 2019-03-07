افتتاح مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد تخليدا لذكراه

بنغازي-العنوان

افتتحت مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام، اليوم الخميس، مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية، تخليدا لذكرى الصحفي، الذي اغتيل على يد الجماعات الإرهابية في بنغازي يوم 26 مايو 2014.

وجرى افتتاح المكتبة في حضور رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة، جمعة الفاخري، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني، إبراهيم المقصبي، إضافة إلى رئيس مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام، علي بن جابر، ومدير مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد الثقافية، خالد المجبري، ورئيس تحرير صحيفة برنيق، معتز المجبري، وعدد من الأدباء والكتاب ومثقفي مدينة بنغازي.

ووفقا لمدير المكتبة؛ فإن خدمات المكتب ستشمل توفير الصحف والمجلات والكتب المختلفة للقراء والذين بإمكانهم اقتناؤها عن طريق الشراء أو مطالعتها وقراءة في المكتب أو استعارتها من المكتبة لمطالعتها في المنزل، ثم ترجيعها وفقا للنظام المعد من المكتبة.

ويصادف، اليوم الخميس، مرور ثمان سنوات على صدور صحيفة برنيق الصادرة عن مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام والتي اختارت أن يتزامن افتتاح المكتبة مع هذا التاريخ.

واختارت المؤسسة، أن يطلق اسم “شهيد الكلمة” مفتاح بوزيد، رئيس تحرير صحيفة برنيق السابق على المكتبة تخليدا لذكراه ووفاءً لتضحيته في سبيل حرية الكلمة والصحافة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

واغتال مسلحون، يوم 26 مايو 2014، الصحفي مفتاح بوزيد، المعروف بمناهضته للجماعات الإرهابية، التي كانت تسيطر على مدينة بنغازي، قبل أن يتم طردها على يد القوات المسلحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية