التصديق على اتفاقية تعاون بين وزارة الحكم المحلي وهيئة المعلومات

صادق وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، اليوم الخميس، على اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للمعلومات.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها بمقر وزارة الحكم المحلي تنص على تطوير كفاءة تقديم الخدمات وتفعيل انسياب البيانات بين الوزارة والهيئة، وفق أفضل الممارسات المتبعة تقنيا والتكامل بين الطرفين في توجهاتهما نحو تأسيس نظام العمل البلدي الإلكتروني، وتسري أحكام هذه الاتفاقية، على الجهات التابعة لوزارة الحكم المحلي، وهي ديوان الوزارة، والمجالس البلدية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز المدن التاريخية، وشركة الخدمات العامة .

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية عبدالباري شنبار، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات عبدالرؤوف البيباص.

وحضر مراسم المصادقة، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات، ووكيل وزارة الحكم المحلي للشئون الفنية، ومديرا مكتبي التنسيق والمتابعة والإعلام والترجمة، ورئيس قسم النظام الوطني للمعلومات بالهيئة.

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