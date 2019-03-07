إيطاليا تحمل فرنسا مسؤولية زعزعة استقرار ليبيا

حملت مسؤول أمن إيطالي فرنسا مسؤولية زعزعة استقرار ليبيا قائلا”على عاتق فرنسا، تقع مسؤوليات على المستوى الدولي، مثل زعزعة استقرار ليبيا بشكل فردي”، الأمر الذي “أدى لخلق المشاكل التي نعرفها والتي كان علينا التعامل معها على صعيد الهجرة”.

ونقلت وكالة “آكي” عن وكيل وزارة الداخلية كارلو سيبيلياقوله في تصريحات تلفزيونية ردا على سؤالعما إذا كان خياراً سعيداً الدخول في “مبارزة دبلوماسية” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالقول “عند لمس جوانب معينة كتلك المتعلقة بالعملة، سواء أكان اليورو أو الفرنك الفرنسي، فالأمر يمس دائماً، اهتمامات خاصة يصعب شرحها للناس، كونها تتطلب تعمقاً كبيراً”.

وتتنافس كلا من إيطاليا وفرنسا على لعب أدوار في ليبيا حيث قامت فرنسا بجمع مختلف الأطراف الليبية عام 2017 في باريس وجرى الاتفاق على إجراء انتخابات عام 2018 إلا أن إيطاليا اعترضت وقامت بعدها ببضعة أشهر بجمع الأطراف الليبية ثانية في باليرمو دون الوصول لنتائج جديدة.

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