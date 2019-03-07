مجلس الدولة يبحث مع البعثة الأممية الاستعداد للملتقى الوطني

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب اليوم الخميس، رئيس قسم الشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنور دركزلي. وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية والاستعدادات لانعقاد الملتقى الوطني المقترح من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
بوخمادة يفتتح مصنع الأسمنت في بنغازي
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
الكهرباء تتخذ إجراءات لتحسين وضع الشبكة في غريان الشرقية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
تعليم الوفاق تُكرّم الفائزين بجائزة ليبيا للابتكار
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك