مجلس الدولة يبحث مع البعثة الأممية الاستعداد للملتقى الوطني

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب اليوم الخميس، رئيس قسم الشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنور دركزلي. وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس مناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية والاستعدادات لانعقاد الملتقى الوطني المقترح من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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