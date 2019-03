المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، “فتحي المجبري”، اليوم الخميس، النائب الثاني لرئيس ما يعرف بمجلس الدولة “فوزي العقاب” بمقر ما يعرف بمجلس الدولة في مدينة طرابلس.

ووفقاً لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس وزراء الوفاق، فقد تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة استكمال حزمة المعالجات الاقتصادية، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

