بعد 4 أشهر.. مفوضية اللاجئين تنجح في لم شمل زوجين بطرابلس

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم شمل زوجين كانا تفرقا في ليبيا وجرى نقلهما إلى النيجر. وبينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الزوجان فقدا بعضهما لمدة أربعة أشهر خلال محاولة عبور البحر موضحة أنها قامت بلم شمل الزوجين في مرفق التجمع والمغادرة بالعاصمة طرابلس ثم إجلائهما.

وفي سياق منفصل قام القنصل العام بسفارة بنغلاديش بطرابلس ورئيس قسم العمل بالقنصلية بزيارة لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس “طريق السكة”. وبين المكتب الإعلامي لفرع الجهاز أن الفريق الزائر قام بتفقد المهاجرين البنغلاديش النزلاء بفرع الجهاز. وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

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