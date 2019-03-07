الهلال الأحمر بالزاوية: انتشال جثتين مجهولتي الهوية

قام الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية بانتشال جثتين مجهولتى الهوية من على شاطي البحر بمنطقة الحرشة. وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر أنه جرى إنتشال الجثتين بعد أن ورد بلاغ من السلطات المحلية عن وجودهما. وكان الهلال الأحمر فرع درنة أعلن في فبراير الماضي انتشال 10 جُثث مجهولة الهوية من حي المدينة القديمة موضحا أنه جرى تسليمها إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات مؤكدا أنه يجري دفن الجثث عن طريق الحركة العامة للكشافة والمرشدات درنة.

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