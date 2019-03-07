عدل الوفاق تكشف حقيقة الإفراج عن البغدادي المحمودي

نفت وزارة العدل بحكومة الوفاق ما تردد من أنباء بشأن الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق البغدادي المحمودي.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن استغرابها “مما قامت به بعض الجهات التي تدعي شغلها لمهام وزارة العدل من إصدار قرار بالإفراج الصحي عن النزيل البغدادي المحمودي” مؤكدة أنه “لا يزال نزيلا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (ب) الخاضع إدارة الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق وأن حالته الصحية محل متابعة من قبل الإدارة المختصة بوزارة العدل وأنه سيمكن كغيره من حقوقه الأساسية التي نص عليها القانون إذا اقتضت حالته الصحية ذلك” مردفة “وإلى ذلك الوقت فإنها تهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية وعدم التعامل في مثل هذه القرارات إلا مع ما يصدر عن وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني”.

وكانت وزارة العدل بالحكومة المؤقتة أصدرت قرارا بالإفراج الصحي عن المحمودي وأتبعته بقرار آخر بالإفراج عن المسؤول الأمني السابق عبد الله السنوسي اللذان يقبعان في سجون خارج سيطرة الحكومة المؤقتة حيث أنها خاضعة للسلطات في العاصمة طرابلس .

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