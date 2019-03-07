بعد حوالي خمسة أعوام … مصنع الإسمنت بنغازي يشرع في إعادة التصنيع

أخبار ليبيا24

قال مدير إدارة الإنتاج في مصنع أسمنت الهواري بشير الفاخري إن المصنع شرع في إعادة تصنيع الإسمنت عن طريق خط واحد من أصل أربع خطوط إنتاج.

وأضاف الفاخري :”أنتجنا في أول يوم 400 طن من الأسمنت خلال وردية عمل واحدة”، لافتا إلى أن المصنع كان يعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 طن في اليوم قبل توقف العمل به في عام 2014″.

وأفاد مدير إدارة الإنتاج أنه من المتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 700 طن في الوردية ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأكد الفاخري أن العمل جاري على صيانة بقية خطوط إنتاج المصنع من قبل شركات الصيانة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24