المتوسط:

شارك ستيفانو سوتجيا ، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي الى ليبيا، اليوم الخميس، في فعالية ” النساء والتنمية المحلية في ليبيا وتونس” الذي تنظمه وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية (VNG).

وخلال الفعالية ، اجتمع ستيفانو مع عدد من عضوات المجالس البلدية من ليبيا وتونس لمناقشة مشاركة وقيادة المرأة في التنمية المحلية قائلا: “اليوم ، نحيي هؤلاء النساء الرائدات ، اللواتي يقدمن قدوة إيجابية يُحتذى بها الأجيال القادمة. لقد قمتم بإحداث تغيير في مجتمعاتكن وبلدانكن من خلال مثالكن هذا.

The post وفد بعثة الاتحاد الأوروبي يجتمع مع عضوات المجالس البلدية من ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية