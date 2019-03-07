يقظة أمنية بالقطرون ودوريات على الشريط الحدودي

تواصل الدوريات الأمنية على طول الشريط الحدودي في مدينة القطرون عملها في تأمين المنطقة من خلال عمل دوريات واستيقافات على طول الحدود بين المدينة ومنفذ التوم الحدودي.

وتجري عمليات التأمين عبر الغرفة الأمنية المشتركة بقيادة العقيد أنور اللافي آمر الكتيبة 186 مشاة التابعة للجيش الوطني، رفقة غرفة العمليات، ومديرية الأمن والقوات المساندة.

ورافقت كاميرا “218NEWS” القوات التي باشرت بتفتيش السيارات ومتابعة إجراءاتها ومصادرة الأسلحة ونزع التعتيم من على زجاج السيارات.

وتتوزع الدوريات على طول الشريط من بوابة الشرطة العسكرية حتى منفذ التوم وتقوم بعملها وفق تعليمات الغرفة الأمنية المشتركة.

وتمكنت الدوريات من مصادرة عدد من الأسلحة والسيارات المخالفة وتم تحويلها إلى الجهات المختصة، فيما تشهد المدينة دوريات مكثفة لبسط الأمن.

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