البدء بأول صيانة لمستشفى تيجي منذ تأسيسه

يشهد مستشفى تيجي العام- أحد أهم المرافق الصحية في منطقة باطن الجبل الغربي- هذه الأيام أعمال صيانة مكثفة لكل أقسامه ومرافقه ليتمكن العاملين فيه من تأدية مهامهم على أكمل.

وتأتي أعمال الصيانة بدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وتعد الأولى من نوعها منذ إنشاء المستشفى.

وشملت المرحلة الأولية من أعمال الصيانة العيادات وغرفة الطوارئ ومعالجة الكثير من التشققات في عموم مبنى المستشفى.

وركزت الصيانة أيضاً على إصلاح الإنارة الداخلية للمستشفى وطلاء عام للجدران الداخلية والخارجية لعمارة المشفى لتأتي لاحقاً مرحلة تزويد المستشفى بما ينقصه من مكملات فالعاملون فيه يشتكون من نقص شديد بالأجهزة والمعدات الطبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية