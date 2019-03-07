“عدل الوفاق”: البغدادي ما يزال خلف القضبان

أعربت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، عن استغرابها من إصدار وزير العدل بالحكومة المؤقتة محمود الفيتوري قرارا يقضي بالإفراج الطبي عن النزيل “البغدادي علي أحمد المحمودي” لأسباب صحية.

وأكدت “عدل الوفاق” في بيان، الخميس، أن المحمودي ما يزال نزيلا في مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (ب) الخاضعة لإدارة الشرطة القضائية التابعة لها.

وأشارت الوزارة إلى أن حالة المحمودي الصحية متابعة من قبل الإدارة المختصة في وزارة العدل، مبينة أنه سيحصل على حقوقه الأساسية وفق القانون إذا اقتضت حالته الصحية، في إشارة إلى احتمال الإفراج عنه مراعاة لحالته الصحية.

ويأتي “قرار الإفراج” عن البغدادي بعد وقت قصير من قرار مماثل أصدرته “عدل الوفاق” بالإفراج عن بوزيد دوردة لتدهور حالته الصحية بعد أن أفادت تقارير الطب الشرعي بأنه مصاب بورم في الحبال الصوتية وكسور في منطقتي الحوض والقدم، لينتقل إلى تونس ومن المتوقع أن ينتقل بعدها لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات ألمانيا.

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