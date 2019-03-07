“تعليم الوفاق”: ملتزمون بصرف علاوة الحصة

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، التزام الوزارة بصرف علاوة الحصة لجميع المعلمين بكافة المراقبات التعليمية التي تقيدت بإنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وأوضح جمعة في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للوزارة في “فيسبوك”، الخميس، أن علاوة الحصة التي صرفت هذا العام بلغت نحو 302,593 مليون دينار ليبي، وأنها وزعت على قرابة الـ115,373 معلماً ومعلمة، مشيراً إلى بعض الصعوبات التي صاحبت تنفيذ برنامج علاوة الحصة والمعالجات التي ستقوم بها الوزارة بالخصوص.

وأضاف جمعة أن المخصصات المالية لعلاوة الحصة وصلت جميع المراقبات التعليمية باستثناء مراقبات تعليم (الجميل – سبها – اوباري – ترهونة – بنت بية – ظاهر الجبل- وازن – الماية – صبراتة) فإنها عملية صرفها ستتأخر حتى الانتهاء من اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري، معزياً عملية التأخير لانتهاء السنة المالية للعام المنصرم.

وأشار الوكيل إلى أن هناك عدد من المعلمين المتعاونين الذين لم ترد أسماءهم ضمن قوائم المخصصات المالية الخاصة بعلاوة الحصة والواردة من وزارة المالية، مبيناً بأنه سيتم إجراء عملية مناقلة للمبالغ المخصصة لهم لتكون ضمن مخصصات الباب الثاني للعام 2019، مؤكدًا بأنه سيتم صرف علاوة الحصة لجميع المعلمين المتعاونين أو الدين لم ترد أسمائهم بكشوفات وزارة المالية خلال العام الجاري وذلك أسوة بزملائهم المعلمين ممن تم صرف علاوة الحصة لهم هذا العام.

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