وزارة الحكم المحلي تشكل غرفة عمليات في أبو سليم لتفادي تفشي وباء الملاريا

ليبيا – أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر اليوم الخميس تعليماته لتشكيل غرفة عمليات مشتركة من القطاعات التي لها علاقة لمواجهة الأزمة المنتشرة بمنطقة ابوسليم بإحتمال تفشي وباء الملاريا.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي آلية وضع الحلول العاجلة والسريعة بتنظيف المكب المرحلي ابو سليم وتكليف فرق عمل برش المبيدات الحشرية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة كشركة المياه والصرف الصحي وجهاز إدارة مشروع النهر الصناعي في امكانية استكمال المشروع الزراعي المتوقف والبدء بالعمل به للاستفادة من المياه المعالجة.

وأشارت الوزارة إلى أن تشكيل غرفة العمليات يأتي نتيجة تدهور الخدمات بمجرى وادي المجينين ومحطة التنقية ومكب ابوسليم المرحلي.

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