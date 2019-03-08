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الاندبندنت: السراج أصبح في حاجة ماسة لحفتر

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلّطت صحيفة الاندبندنت في نسختها العربية، الضوء على المشهد العام في ليبيا والتحركات الأخيرة للجيش الوطني في الجنوب، وعلاقة المشير خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بعد المحادثات الأخيرة التي جرت في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة،أبوظبي.

وأوضحت الصحيفة أن السراج أصبح في حاجة ماسة لحفتر، وخصوصا بعد أن رفضت بعض الكتائب المسلحة في طرابلس مواصلة دعمها لحكومته وأعلنت رفضها لبعض قراراته، بالرغم من رفض حفتر الاعتراف بحكومة الوفاق المدعومة دوليا.

وأشارت الاندبندنت في مقال لمراسلتها للشؤون الشرق الأوسط، بيل ترو، أن لحظة إعلان الجيش الوطني التحرك للجنوب، قوبل هذا الإعلان باللامبالاة ولكن حينما تطورت الأوضاع ووصلت قوات الجيش إلى مناطق الحقول النفطية، وسيطرتها على مرزق التي وصفتها بالاستراتيجية وتبعد عن العاصمة بـ 900 كيلو متر، اتجهت أنظار المجتمع الدولي للجنوب.

وأشارت الصحيفة، أن استقرار ليبيا يعتبر أمرا حيويا لاستقرار المنطقة، لكونها مازالت بلدا غارقا في الأسلحة ومرتعا للجماعات المتطرفة، ولهذا يجب أن تبحث عن حلولا سلمية لإنهاء أزمتها.

وتسائلت الاندبندنت في مقالها، كيف يمكن التوصّل إلى اتفاق سلام في ليبيا وترسيخ مدنية الديمقراطية، إذا كان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، لوحده اليوم يملك نفوذا مُحكمًا، والجيش أصبحت شعبيته في ازدياد بعد معاركه الأخيرة في الجنوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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