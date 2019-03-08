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صحة المؤقتة تعلن عن المشاريع المستحدثة في سبها

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، الملف الصحي في الجنوب وتحديدا في مدينة سبها، في اجتماع مع مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبدالجليل خضري ومدير مكتب التفتيش والمتابعة بادارة الخدمات الصحية سبها خالد الديب، وبحضور مدير مكتب الوزير طارق نوح في مدينة البيضاء.

وتطرق الاجتماع لمناقشة كيفية البحث عن الحلول التي تعرقل المرافق الصحية في الجنوب، في إطار التنسيق مع وزارة الصحة، إضافة إلى استعراض المشاريع المستحدثة للقطاع والاتفاق على تجهيز وحدة رعاية صحية جديدة في سبها.

ومن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، مسألة تمكين إدارة الخدمات في سبها من توظيف عدد من العناصر التسييرية بالمرافق الصحية،  وملف النظافة وحماية المنشآت الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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